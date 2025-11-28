タクシーの中で乗客の女性に暴行を加えた疑いで、逮捕された72歳の運転手の男性が不起訴になりました。72歳のタクシー運転手の男性は2025年5月乗務中に、東京・足立区の駐車場に止めたタクシーの中で乗客の20代の女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について28日付けで不起訴処分としました。