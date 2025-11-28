【モデルプレス＝2025/11/28】女優の菅井友香が、2026年2月14日に写真集「たびすがい」（ワニブックス）を発売することがわかった。本作は菅井が2026年に芸能生活10周年を迎えることを記念したもので、現在の想いを語ったロングインタビューも収録されている。【写真】29歳元坂道アイドル、アシメワンピで圧巻美脚披露◆菅井友香、写真集「たびすがい」発売決定「すがい」は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そん