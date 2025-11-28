列車事故の現場 大分県日出町の日豊本線で28日午後、特急ソニックが線路上を走っていた車に追突する事故がありました。 車を運転していた男性がけがをしましたが意識はあるということです。 JRと警察によりますと28日午後6時30分ごろ、大分県日出町のJR日豊本線の暘谷駅近くで、博多駅方面に走行していた特急ソニックが同じ方向に線路上を走行していた軽乗用車に追突しました。 車を運転していた高齢の男性が病院に搬送さ