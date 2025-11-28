農家の安定収入の確保や、温暖化にも対応できる農作物で新たな生産モデルを提案しているスタートアップ企業が、にかほ市の誘致企業の認定を受けました。誘致企業に認定されたのは、千葉県に本社がある株式会社INGENです。INGENは昨年度、県の県外スタートアップ実証支援事業やJAの新規事業支援プログラムの採択を受け、にかほ市・JAしんせいと連携し、水稲農家・花き農家の新たな柱となる複合作物 、ソフトケー