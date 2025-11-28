11·î28Æü¡¢GLION ARENA KOBE¤Ç¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°22°Ì¡Ëvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±67°Ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬90－64¤Ç¾¡Íø¡£¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ûー¥à¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤ò¤­¤Ã¤¿¡£ ¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢ã·Æ£Âó¼Â¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢¥¸¥ç¥·