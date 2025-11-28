警察は、25日に胎内市の飯豊連峰で死亡した男性の身元が、遭難していた新潟市西区の55歳の男性と判明したと発表しました。 警察によりますと、男性は25日に飯豊連峰の胎内口登山道近くで発見され県警のヘリコプターで救出されましたが、その後死亡しました。上空から男性の近くにクマ1頭がいることが確認されていました。 28日、この男性の身元について23日に飯豊連峰を登っていた新潟市西区に住む55歳の男性と判明し