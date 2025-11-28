（台北中央社）第2野党・民衆党の黄国昌（こうこくしょう）党主席（党首）は訪日3日目の27日、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会東京本部や民間シンクタンクの笹川平和財団などを訪問し、台湾海峡の安全や地域の情勢、経済発展などについて意見交換した。黄氏は台日の深い友情のみならず、地域の平和と安定が脅威に直面する中、善意を持って意思疎通の架け橋として貢献しようとする台湾の姿勢を示したと訪問の意義を強調した