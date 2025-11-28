岡山映像ライブラリーセンターに眠る過去の秘蔵映像をお届けする【ニュースプレイバック】今回は今から65年前、1960年に開催された岡山大学の大学祭についてです。 【画像を見る】当時の大学生が伝えたかったこととは 1960年11月2日。岡山大学の正門から学生たちが列をなして町へと繰り出していきます。 先頭を行くのは華やかな衣装をまとった岡山大学交響楽団の団員たち。その後ろには、様々なみこしが続き