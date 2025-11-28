写真左から、契約更改交渉を終え記者会見する横浜ＤｅＮＡの林、坂本＝２８日、横浜市の球団事務所横浜ＤｅＮＡの林琢真内野手（２５）が２８日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉し、１２００万円増の年俸３１００万円で更改した。３年目の今季は主に二遊間を守り、自己最多の９５試合に出場。打率２割４分４厘、２本塁打、２０打点をマークした。坂本裕哉投手（２８）は７００万円増の４４００万円でサインした。３５試合に