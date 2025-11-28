ドカ食いダイスキ！ もちづきさん3巻漫画界に彗星のごとく現れ、最新話が更新されるたびにSNSでトレンド入りする『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』（まるよのかもめ/白泉社）。そのコミックス最新3巻が、2025年11月28日（金）にリリースされた。『ヤングアニマルZERO』『ヤングアニマルWeb』で連載中の同作は、21歳の営業事務・望月美琴（以下：もちづきさん）が、大ボリュームかつハイカロリーな食