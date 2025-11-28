グラビアアイドルで気象予報士の椿野ゆうこ（25）が、11月17日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ぴったり白ニット＆超ミニの破壊力！ハガキじゃ隠しきれない 自身のインスタグラムに肩ひもなしの小さめ水着画像を掲載。「嬉しいおしらせ」と題して「週刊プレイボーイさんに掲載中ですありがとうございます」と喜びを報告した。グラビアでは、別タイプの肩ひもなし水着や素肌シャツ