ファミリーマート（東京都港区）が展開するオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新作「ラインソックス」などが発売中です。【写真】ライムイエローミックスの「ローゲージソックス」がかわいい！差し色になるポピーレッドのソックスも500円以下！新商品の「ラインソックス」は、グレーとネイビーを基調にした2種類。寒空の下で澄んだ空気のような色合いをイメージ。価格は各429円（以下、税込み）。SNSで話