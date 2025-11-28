プロ野球日本ハムの清宮幸太郎（26）が、26日に更新されたYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。“覚醒”のきっかけを明かした。17年にドラフト1位で入団した清宮。1年目から1軍戦に出場するも、4年目の21年シーズンは出場機会なし。「本当にダメだったので、これはもう、ちょっといろいろ変えないとまずいなと思って」と振り返り「トレーニング方法を変えて、その年のオフから初動負荷を始めたんです」と告白。国内