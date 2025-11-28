◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 日本90-64台湾(28日、GLION ARENA KOBE)バスケットボール男子日本代表は2027年ワールドカップアジア1次予選、B組初戦の台湾戦に臨み90-64で勝利しました。日本は第1クオーター残り3分15秒に富永啓生選手のパスから渡邊雄太選手がアリウープダンクを決めると、終了間際に馬場雄大選手がコート中央からブザービーターの3ポイントを決め、23-10とします。第2クオーターには