バルセロナの司令塔が復帰する見込みのようだ。ペドリは10月に行われたレアル・マドリードとのクラシコで左脚の遠位ハムストリングを負傷して以来5試合を欠場したが、今週末のアラベス戦でベンチ入りする予定だと『MUNDO DEPORTIVO』が伝えている。負傷して以降、ペドリは医療スタッフの指導の下で慎重に復帰を進めてきたが、アラベス戦で後半の数分間に出場する可能性があるという。これは12月の頭にあるアトレティコ・マドリード