レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズのオリンピアコス戦でフランス代表FWキリアン・ムバッペが1人で4ゴールを記録する圧巻のパフォーマンスで4-3の辛勝。公式戦4試合ぶりの勝利を手にしたが、6月から指揮するシャビ・アロンソ監督は複数選手との軋轢が取り沙汰されるなど、チーム状況は暗雲が立ち込めている。ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが契約延長を渋っているとも報じられているなかで