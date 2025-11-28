オリックスは２８日、大阪市内のホテルで新人選手入団発表記者会見を開いた。背番号「３６」のユニホームで登壇したドラフト２位の大阪桐蔭・森陽樹投手は、「初めてユニホームに袖を通すことができて素直にうれしい気持ちと、それ以上にまだまだここからが勝負と思っているので、ここで満足することなく、１軍の舞台で活躍できるように頑張ります」と決意表明。会見終了後は、訪れたファンをハイタッチで見送り、「笑顔で優しく