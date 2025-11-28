◆オーストラリアン・ベースボールリーグシドニー・ブルーソックス８Ｘ―７アデレード・ジャイアンツ（２８日・シドニー）巨人の荒巻悠内野手がオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）で１号を放った。シドニー・ブルーソックス戦に「４番・三塁」で出場。４―４の８回１死で、右翼ポール際に放物線を描いた。この日は４回にも適時打を放っており、４打数２安打２打点。持ち味の勝負強さを発揮し、打率は３割１分に上昇