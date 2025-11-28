◆オーストラリアン・ベースボールリーグシドニー・ブルーソックス８Ｘ―７アデレード・ジャイアンツ（２８日・シドニー）巨人の石塚裕惺内野手がオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）で待望の初アーチを放った。同チームに所属している荒巻も８回に１号を放っており、同期入団でアベック弾となった。シドニー・ブルーソックス戦に「１番・遊撃」で出場。５―６と１点を追う９回２死二塁、ファウルで粘った末に１１球目