メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手が２８日、神奈川県内で行われた納会ゴルフに参加した。吉村執行役員ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当らと同組でプレー。「楽しかったです。ゴルフ自体が２年ぶりくらいだった」と頬を緩めた。納会ゴルフ後には静岡・熱海市内で行われた球団納会に出席。チームメートやスタッフと貴重な時間を共有した。すでにポスティング申請済み