自民党の志公会（麻生派）が2024年に所属議員らの政治団体に支出した寄付金のうち、長坂康正厚生労働副大臣と高橋克法総務副大臣、井出庸生元文部科学副大臣の政治団体が、計300万円を政治資金収支報告書に記載していなかったことが28日分かった。3氏の事務所はいずれも取材に不記載を認め、収支報告書を訂正するとした。有隣会（旧谷垣グループ）でも、松下新平元総務副大臣と深沢陽一元外務政務官の政治団体が同会から受けた