タンス預金として貯めてきた700万円を、住宅の断熱改修に使いたい。そう考えても、「大金を動かしたら税務署に疑われるのでは？」と心配になる人は少なくありません。特に現金で長年保管してきた場合は、なおさら不安に感じるものです。本記事では、タンス預金を安心して使うための注意点や、断熱改修で利用できる制度まで、わかりやすく解説します。 自分名義のタンス預金なら、断熱改修に使っても疑われる可能性は少ない