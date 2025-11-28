11月30日（日）に東京競馬場で行われる、第45回ジャパンカップ（3歳上オープン・G1・芝2400m・1着賞金＝5億円）の枠順は下記の通り。今年は欧州年度代表馬のカランダガンが参戦。注目度の高い一戦となる。天皇賞・秋を制したマスカレードボールは7枠15番と外目の枠に入ったが、コース、距離適性ともに抜群の印象。1度使われてさらに上昇、ここは大将格で間違いない。凱旋門賞遠征帰りのクロワデュノールも能力は間違いないもの