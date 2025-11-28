ちぐはぐしない「上手なハズし方」着心地のいいキレイめシンプル服と「１つのハズし」。あらためて今と、この先のオシャレにも役立つベーシックカラーの手持ち服でも成立しうる、単純な方程式をおさらい。紳士なレイヤード+ 渋色のニットパンツスラックス感覚で自信がもてる。ラクできるニットパンツこそ美形を死守風格のあるロングコートと白シャツに寄り添うべく、ボトムはノーブルなグリーンを選択。高貴な印象ながら、実はソフ