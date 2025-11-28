改名した上、ウソの勤務先などを申請し住宅ローンの融資金をだまし取った詐欺事件で、警察は北九州市の会社役員の男ら2人を再逮捕し、新たに福岡市の自営業の男ら2人を逮捕しました。11月18日に詐欺の疑いで再逮捕されたのは、北九州市の会社役員、石井隆道容疑者(58)と福岡県中間市の会社役員、柏木英範容疑者(46)です。また、18日から27日にかけて福智町の自営業、石津啓司こと石津啓心容疑者(40)と福岡市の自営業、日當修