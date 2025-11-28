脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）が28日、全国公開され、都内で行われた舞台あいさつにダブル主演の松谷鷹也（31）と鈴木京香（57）が登壇した。上映後の舞台あいさつ。観客のすすり泣く声が聞こえる中、出演者らが登壇。横田さんを演じた松谷は目を真っ赤にして、「慎太郎さんと出会って今日まで4年半、慎太郎さんの生