サッカーをするため石川県の強豪校に進学した三条市出身の高校生がいます。能登半島地震で学校は被災し一時、ふるさと・新潟で過ごした期間もありました。地震から2年、周囲への感謝を胸に高校生活最後の試合を迎えました。石川県七尾市。サッカー、高校年代の強豪が集うプリンスリーグです。11月22日に迎えた最終戦。アルビレックス新潟U18と対戦したのは石川県の強豪、鵬学園です。後半、ピッチに立ったのは三