暗号資産取引所FTXの破綻で詐欺罪に問われ、有罪判決を受けてから約2年。収監中のサム・バンクマン＝フリードが再び動き始めている。控訴手続きを進める一方、Xでの投稿も再開。沈黙を破り、世論への巻き返しを図っている。