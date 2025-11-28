中国工業・情報化部や国家発展改革委員会を含む6当局が26日、「消費財の需要と供給の適合性を強化し、消費をさらに促進することに関する実施案」を共同で発表した。同実施案は、2027年をめどに三つの1兆元（約22兆円）級の消費分野、10の1000億元（約2兆2000億円）級の消費注目ポイントを作り出すという目標を掲げている。関係責任者によると、1兆元級の消費分野には、主に高齢者用品やスマートコネクテッドカー、消費者向け電子機