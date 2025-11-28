11月27日夜、静岡市葵区の北沼上でクマの目撃情報があり、市は看板を設置して注意を呼び掛けています。 【写真を見る】静岡市の郊外で住宅でクマ目撃 近隣の小学校では保護者に車などでの送迎を要請するなど対応を取ったということです。 ＜荻野旦記者＞ 「静岡市葵区北沼上です。昨晩午後9時頃、こちらの周辺でクマ1頭が目撃されたということです」 静岡市によりますと、27日午後9時頃、静岡市葵区北沼上で「鳴き声がした