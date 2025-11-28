劇場版『「鬼滅の刃」無限城編 第一章』を題材にした「一番くじ 鬼滅の刃〜姉の仇〜」が、11月29日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】躍動感たっぷり！童磨のフィギュアなど展開アイテム一覧■幼少期の童磨も今回発売される「一番くじ 鬼滅の刃〜姉の仇〜」は、劇場版『「鬼滅の刃」無限城編 第一章』をモチーフにしたグッズがそろう、全7等級＋