Î®¤·ÌÜ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥Á¥é¥êÃøÌ¾¤Ê¼Ì¿¿²È¤¬½÷Í¥¡¦ÍÕ·îÎ¤½ïÆà(50)¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î?ÈëÂ¢?¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹­¹ð¡¦»¨»ï¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎKei Ogata(¥±¥¤¡¦¥ª¥¬¥¿)¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öcast ÍÕ·îÎ¤½ïÆà¤µ¤ó¡×¡Ö»£±Æ¤Ï1997Ç¯º¢¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20ÂåÁ°È¾¤ÎÍÕ·î¤¬¸«¤»¤ë?ÍÅ±ð?¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¤¤