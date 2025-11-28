あす29日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』(毎週土曜後6：58※関西ローカル)は、2時間スペシャルとして、メッセンジャーの黒田有とゲストの的場浩司、チュートリアルの福田充徳と秋の淡路島でロケをする。【場面カット】自身の別荘で夢を語るメッセンジャー・黒田有大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさん達による街ブラロケ番組。今回は、大阪を離れて淡路島の自然の恵みと注目の新スポットを巡る。そして、淡路島といえ