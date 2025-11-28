ジャパンCのウエルカムパーティーが28日、都内のホテルで開催され、関係者ら約200人が出席した。天皇賞・秋を制したマスカレードボールに騎乗するルメールは「（前走は）ジャパンカップへの良いトライアルになったんじゃないかな」とニッコリ。世界最強馬として注目を集めているカランダガンについては「ヨーロッパでトップパフォーマンスを続けている。いろんなペースに慣れていて、速い馬場が好き。一番のライバルになる」と