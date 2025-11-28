（キャスター） 特集です。記者とお伝えします。 （記者） 川内原発は去年7月の1号機に続き、2号機もきょう28日、国が原則40年とする運転期限を超えました。九州電力が最長で60年の運転を見据える中、増え続ける使用済みの核燃料をどう処理するのか？新たな局面に立っています。 1964年…川内市議会が誘致を決議 川内原発は1964年、当時の川内市議会が誘致を決議しました。 （当時の住民）「経済効果も期待できる」