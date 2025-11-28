日野自動車は臨時の株主総会を開き、三菱ふそうトラック・バスとの経営統合について、全ての議案が承認・可決されたと発表しました。日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは今年6月、それぞれの親会社であるトヨタ自動車とドイツのダイムラートラックが持ち株会社を設立し、両社を傘下に収める形で経営統合することを最終合意していました。こうした中、きょう、日野自動車は臨時の株主総会を開き、両社の経営統合について、全て