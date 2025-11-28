弁護士でユーチューバーの福永活也氏が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、この日、元兵庫県議への名誉毀損の罪で起訴された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志被告の今後を予測した。同被告は今月９日に逮捕され、この日、起訴された。福永氏は「起訴されて、被疑者から被告人に変わったが、勾留状態はこのまま継続される。被疑者段階と違って、保釈請求はできるが、立花さんのケースだと通らな