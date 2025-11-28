第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）のウェルカムパーティーが１１月２８日、東京都内のホテルで行われた。そのなかで顕彰馬、顕彰者のセレモニーが行われ、顕彰馬に選出されたイクイノックスの関係者と、音無秀孝元調教師が出席した。２０２３年にジャパンＣを制したイクイノックスの主戦を務めたクリストフ・ルメール騎手は「競馬の世界で大きなインパクトがありました。みんなイクイノック