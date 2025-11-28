（キャスター） さて、28日から始まったフラワーパークかごしまのイルミネーション。色鮮やかですね。もう一度、亀田気象予報士を呼んでみましょう、亀田さん！ （亀田気象予報士） 再び指宿市・フラワーパークかごしまの芝生広場からです。どっしりと構えるのは、鹿児島のシンボル桜島です。そして、私はいま錦江湾の真ん中あたりに立っています。 この広場では県本土を表現してあっ