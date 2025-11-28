結婚したばかりだし▶▶最初から読む▶▶天使さまと呼ばないでパートで働きながら趣味の手芸サークルに通っていた32歳のミカ。夫の転勤で孤独を感じていた彼女はある日、手芸仲間に幼少期の不思議な経験を話します。「そういえば、小さい頃天使のようなものが見えていた」何気ないこの話がきっかけとなり、ミカはスピリチュアルの会合へ誘われ、悩み相談を受ける「カウンセラー」という立場へ転身していくので