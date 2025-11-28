【モデルプレス＝2025/11/28】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」にて12月5日正午より配信予定だった櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」の配信が延期されることがわかった。【写真】櫻坂46三期生総出演ドラマで新たな表情披露◆櫻坂46三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」配信延期ドコモは、「路地裏ホテル」について「昨今のクマ被害を想起させるシーンがあることから、関係者と協議し、配信時期の延期を決定