新潟駅の周辺で自転車の盗難被害が相次いでいます。警察は自転車から離れる際は鍵をかけるよう呼びかけています。＜警察官＞「鍵かけよろしくお願いしますね、ここ一番盗まれるので危ないので鍵かけお願いします」この日はJR新潟駅の南口にある駐輪場4か所で警察官がチラシを配りながら自転車の鍵かけを呼びかけました。 新潟署によると、ことしは自転車を盗まれる被害が相次いでいて、管内の認知件数は10月までで322件。去年に