ジャパンCのウエルカムパーティーが28日、都内のホテルで開催され、関係者ら約200人が出席した。パーティーでは「顕彰馬・顕彰者表彰セレモニー」が行われ、顕彰馬に選定されたイクイノックスの関係者が登壇した。全レースで騎乗したルメールは「素晴らしい馬だった。強かったし、カッコよかった。競馬の世界で大きなインパクトがあった。ジョッキーとして凄く良い思い出」と懐かしんだ。管理した木村師は「引退してからの方