ユーロドル一時１．１５５６レベル、じり安の動き＝ロンドン為替 ロンドン午前は、引き続きドル買い傾向。ユーロドルは1.1556レベルに本日の安値を広げている。東京午前の1.1602レベルを高値に、じり安の値動きとなっている。ポンドドルも上値重く推移。ロンドン序盤に1.3202レベルまで下押しされたあとは、下げ一服。その後の反発は1.3230レベルには届かず、再び1.3210割れへと軟化している。調整含みのドル買