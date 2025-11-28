パリ五輪カナダ代表のプロスケートボーダー、ライアン・デセンゾ選手が27日、出場予定だった「ワールドスケートボードストリート2025北九州」を欠場することを発表しました。この大会は男子では堀米雄斗選手やナイジャ・ヒューストン選手、白井空良選手、女子では吉沢恋選手や西矢椛選手、中山楓奈選手などトップ選手が参加する大会で、26日から予選が始まり、28日には準々決勝、29日には準決勝、30日には決勝が行われます。そんな