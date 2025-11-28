住宅用火災警報器の設置について、秋田市消防本部は設置していなかった場合に比べ、死者の発生率が約6割少なくなるという調査結果を発表しました。火災警報器は住宅への設置が義務付けられています。秋田市消防本部が秋田市内で過去5年間に起きた住宅火災を調査したところ、火災警報器を設置していた場合、死者の発生率は設置していなかった場合と比べて、約6割少なかったことがわかりました。また焼けた床面積は半分ほどにとどま