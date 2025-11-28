ライブタイトルに含まれる“69”は、6月9日に森が誕生日を迎えることを指している。この時期のワンマンライブ開催は2023年から始まって4度目となる。森 大翔は本日11月28日（金）にワンマンツアー＜REBORN＞の東京公演を渋谷CLUB QUATTROで開催。今年8月に開催した弾き語りツアーを経ての更なる成長と進化を見せたライブで、アンコールを含む全15曲を披露した。今回のツアー＜REBORN＞は、アコースティックギターを中心とした原曲