モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が28日、都内で行われた『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登場。浴衣姿で盆踊りを楽しんだ。【集合ショット】華やか…！浴衣＆はっぴ姿で登場したゆうちゃみ＆ウエンツ瑛士らゆうちゃみは花柄の浴衣を着て、ウエンツ瑛士とともにMCをこなした。来場者から「ゆうちゃみ〜」と声が掛かると、笑顔で手を振る場面もあった。小林幸子、羽田美智子らがゲストとして登場し、小林は「千本