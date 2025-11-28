歌手の小林幸子（71）が28日、都内で行われた『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登場。自宅のリビングを改装中であることを明かした。【集合ショット】華やか…！浴衣＆はっぴ姿で登場したゆうちゃみ＆ウエンツ瑛士ら小林は今年中にやりたいことを記者から問われた際、「リビングを改装中です。業者も入ってもらってと明かした。現在は「テーブルが来るのを待っている」といい、食事は地べたで座ってとっていると明か