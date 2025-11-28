SUPER BEAVERが、12月3日に発売するアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』の全曲トレーラー映像をYouTubeにて公開した。◆SUPER BEAVER 動画本作は、過去にリリースした楽曲をアコースティック編成にリアレンジしたアルバム。公開された映像では、アコースティックアルバムならではの世界観が表現された映像に仕上がっているという。SUPER BEAVER初のアコースティックアルバムをぜひ感じてほしい。https://youtu.be/F5zrIR